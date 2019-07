Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer unter Alkohol

Erfurt (ots)

Zwei Fahrradfahrer sind am frühen Sonntagmorgen durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen. Polizeibeamte stoppten zunächst eine 27-jährige Frau am Azmannsdorfer Weg, die zudem auch kein Licht an ihrem Fahrrad eingeschaltet hatte. Als sie in das Alkoholmessgerät pustete, zeigte das Gerät knapp 1,7 Promille an. Etwa zwei Stunden wurde auf der Rathausbrücke ein 39-Jähriger mit seinem Mountainbike gestoppt. Bei ihm zeigte das Alkoholmessgerät fast 2,5 Promille an. Beide Fahrradfahrer mussten zur Blutentnahme mitkommen und ihre Fahrräder stehen lassen. (CD)

