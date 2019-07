Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angeldiebe

Sömmerda (ots)

Vierzig Angeln sind aus einer Garage in der Weißenseer Straße in Sömmerda verschwunden. Die Täter gelangten mit Gewalt in die Garage und durchwühlten einen Pkw. Als der Besitzer am Freitag zu seiner Garage kam und das Tor aufgebrochen vorfand, ahnte er schon einen Einbruch. Der Wert der Angeln wird auf 2.000 Euro geschätzt. Wer hat im Zeitraum vom 05.07. bis 12.07.2019 Beobachtungen am Garagenkomplex der Weißenseer Straße gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

