Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht Zeugen!

Sömmerda (ots)

Die Polizei in Sömmerda ermittelt zu einer Körperverletzung, die am Sonntag angezeigt wurde. Am Mittag, gegen 12:10 Uhr, soll ein unbekannter Mann auf dem Kinderspielplatz der Basedowstraße in Sömmerda zwei Kinder unvermittelt körperlich angegriffen und ihnen gedroht haben. Die beiden Jungen, im Alter von 7 und 9 Jahren, blieben glücklicherweise unverletzt. Der Mann lief anschließend weg. Er soll ca. 35 Jahre alt gewesen sein und einen Rucksack getragen haben. Wer hat im Bereich des Kinderspielplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht und wer kann Hinweise zu dem unbekannten Mann und seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell