Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ergebnisse nach Geschwindigkeitskontrollen

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Besonders eilig hatte es eine BMW-Fahrerin am Freitag auf der Bundesstraße 85. Sie wurde in der Nähe von Olbersleben bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit 181 km/h gemessen, wo eigentlich nur 100 km/h erlaubt waren. Insgesamt wurden 25 Fahrzeuge gemessen, die viel zu schnell unterwegs waren. Auch in Erfurt fuhren 42 Fahrzeuge in die Radarfalle der Polizei, die auf der Weimarischen Straße aufgebaut war. Am schnellsten war ein Autofahrer, der mit 96 km/h gemessen wurde, wo nur 60 km/h erlaubt waren. Am Samstag wurde auf der Bundesstraße 4, in der Nähe von Walschleben, die Geschwindigkeit messen. "Spitzenreiter" war ein Autofahrer, der statt erlaubten 120 km/h mit 181 km/h die Messstelle durchfuhr. Eine weitere Kontrolle wurde am Sonntag auf der Hannoverschen Straße in Erfurt durchgeführt. Insgesamt fuhren 83 Fahrzeuge zu schnell. Vier der Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, da sie deutlich über der erlaubten Geschwindigkeit von 80km/h lagen. (CD)

