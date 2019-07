Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufgelauert

Erfurt (ots)

Drei Männer lauerten heute Morgen in der Erfurter Altstadt einen jungen Mann auf. Sie hatten sich das Opfer vermutlich schon vorher ausgespäht. Der 21-jährige Mann hatte in einer Bar an Spielautomaten gespielt und gegen zwei Uhr das Lokal verlassen. Sie passten den Mann vor der Bar ab, schlugen auf ihn ein und forderten sein Bargeld. Offensichtlich wussten sie nicht, dass er sein Geld verspielt hatte. Sie gingen leer aus und flüchteten. Einer der mutmaßlichen Täter konnte durch die sofortige Fahndung der Polizei im Stadtgebiet gestellt werden. Das Opfer wurde leicht verletzt. (CD)

