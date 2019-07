Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausgebüchstes Schwein

Erfurt-Windischholzhausen (ots)

Freilaufende Tiere sind im polizeilichen Alltag eigentlich keine Seltenheit, doch am Sonntagnachmittag wurde es für die Beamten des Inspektionsdienstes Süd etwas exotischer. Sie erhielten nämlich die Mitteilung, dass zwischen Windischholzhausen und Schellroda ein Hängebauchschwein frei auf der Straße laufen sollte. Bei Eintreffen des Streifenwagens fanden die Beamten das Tier friedlich grasend im Straßengraben und konnten es mit tatkräftiger Unterstützung eines Anwohners einfangen. Da die Herkunft der Sau vorerst unklar war, verwahrte sie der Helfer- seines Zeichens Landwirt- in einem seiner Ställe, bis der Eigentümer ausfindig gemacht wird. Wer also ein Hängebauchschwein vermisst, wende sich bitte an den Inspektionsdienst Süd. (M.C.)

