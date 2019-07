Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht - Straußfurt (14.07.19)

Erfurt (ots)

Am Sonntagmorgen um 00:50 Uhr stieß in Straußfurt ein 47 jähriger Fahrzeugführer gegen einen ordnungsgemäß in der Winkelstraße abgestellten VW Crafter. Dabei wurde am VW Crafter ein Sachschaden von ca. 1000 EUR verursacht. Der 47 jährige Fahrzeugführer entfernte sich in der Folge mit seinem Pkw Kia pflichtwidrig von der Unfallstelle. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Verursacher an dessen Wohnanschrift angetroffen werden. Ein mit dem 47 jährigen Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit in Straßenverkehr wurde gegen den 47 jährigen Fahrzeugführer eingeleitet.

