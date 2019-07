Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher machen nicht mal vor Patienten halt

Erfurt (ots)

Am Sonntagvormittag meldete ein aufmerksamer Gassigänger dem Inspektionsdienst Nord, dass ein im Bereich des Nordparkes abgestellter Pkw eine beschädigte Seitenscheibe aufweist. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass die Beschädigung womöglich im Zusammenhang mit einem Diebstahlsdelikt steht. Der Fahrzeuginnenraum wurde offensichtlich durchsucht. Den Kollegen gelang es, den 63-jährigen Halter des Fahrzeuges im nahegelegenen Helios Klinikum zu erreichen. Dieser stellte sein Fahrzeug am Donnerstag am Tatort ab, um sich einer stationären Behandlung zu unterziehen. Es wurde bekannt, dass der unbekannte Täter ein transportables Navigationsgerät sowie einen Koffer mit Bekleidung entwendete. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (HL)

