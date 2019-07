Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Massive Sachbeschädigung durch Graffitischmierereien - Erfurt, 12.07.2019

Erfurt (ots)

Am frühen Morgen des 13.07.2019 verschandelte ein derzeit noch unbekannter Täter mehrere Häuser und ein Kraftfahrzeug in dem Bereich Mittelhäuser Straße, Ilversgehofener Platz und Stollbergstraße mit Graffiti, wobei ein erheblicher, derzeit noch nicht bezifferbarer Sachschaden entstand. Durch einen Zeugen wurde eine männliche Person gesehen, welche dringend als Täter in Betracht kommt. Der Mann trug dunkle Oberbekleidung/ eine kurze Hose sowie helle Sneaker. Außerdem führte er einen dunklen Beutel mit sich.

Weitere Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361 78400) oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden. (TG)

