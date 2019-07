Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Überfall gesucht - Erfurt, 13.07.2019

Erfurt (ots)

Am 13.07.2019, 01:30 Uhr ereignete sich in der Erfurter Johannesstraße im Bereich der Johannesmauer eine räuberische Erpressung, wobei zwei 19-jährige Jugendliche nach Gewaltanwendung aufgefordert wurden ihre Geldbörsen zu übergeben, was zumindest teilweise geschah. Als Täter traten zwei Männer Anfang 20 Jahre auf, wobei einer der Täter mit knapp zwei Meter Körpergröße auffällig groß gewesen sein soll. Beide Unbekannte trugen dunkle Oberbekleidung, einer der beiden trug zudem ein Basecap. Die Tathandlung wurde durch mindestens eine rufende weibliche Passantin unterbrochen, wonach die Täter in unbekannte Richtung flohen. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Sachverhalt, die eventuell weitere Angaben zu den Tätern machen können. Möglicherweise gibt es weitere Geschädigte, die durch die Täter in diesem Bereich angesprochen wurden. (CF)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell