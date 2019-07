Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dümmer geht immer

Erfurt (ots)

Für Verwunderung sorgte am Freitagnachmittag ein polizeilich hinlänglich bekannter, 30-jähriger Erfurter bei den Beamten des Inspektionsdienstes Süd. Dieser fand sich in Begleitung seiner Freunde an der Dienststelle ein und wollte sich aufgrund eines, gegen ihn bestehenden, Haftbefehls seiner Festnahme stellen. Zum Abschied von seinen Freunden erhob der Erfurter, da sein rechter Arm aufgrund eines Gipsverbandes nicht zu bewegen war, den linken Arm und skandierte "Sieg heil!". Aufgrund des Haftbefehls wurde der 30-Jährige in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt überstellt. Darüber hinaus erwartet ihn nun ein weiteres Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (StSch)

