Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlauchdiebe waren unterwegs

Sömmerda (ots)

In Sömmerda waren am frühen Donnerstagmorgen Diebe in der Frohndorfer Straße unterwegs. Sie interessierten sich für eine Gartenschlauchbox mit 30 Metern Schlauch und einen Rasensprenger. Für die Diebe war es nicht ganz einfach, an die Beute zu gelangen. Sie mussten erst eine Umzäunung überwinden, um an die Schlauchbox zu kommen, die an Pfeilern befestigt war. Der Wert der Bewässerungstechnik wird auf 220 Euro geschätzt. (CD)

