Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Erfurt (ots)

Auf der Weimarischen Straße, in unmittelbarer Nähe der Anschlussstelle Linderbach, ist es am Donnerstagabend zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass vor ihm eine Skoda-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Lkw mit Anhänger fuhr auf den Skoda auf, wobei die 46-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Sie musste in das Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (CD)

