Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndungstreffer

Erfurt (ots)

Einen Fahndungstreffer erzielten Polizeibeamte heute Morgen in Erfurt. Sie hielten um 03:40 Uhr auf der Thälmannstraße einen 29-jährigen Fahrradfahrer an, der noch ein zweites Fahrrad mit sich führte. Schon das machte die Polizisten stutzig. Als sie die Rahmennummern überprüften, stellte sich heraus, dass eines der Mountainbikes in Fahndung stand. Die Polizei in Ganderkesee (Niedersachsen) hatte das Bike zur Fahndung ausgeschrieben. Da bei dem zweiten Fahrrad nicht klar war, woher es stammte, stellten die Beamten auch dieses sicher. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

