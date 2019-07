Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl beobachtet

Erfurt (ots)

Ein Anwohner wurde am Donnerstagabend in der Melanchthonstraße Zeuge eines Diebstahls. Er sah von seinem Balkon aus, wie sich jemand an einem Fahrrad zu schaffen machte, welches an einem Zaun angeschlossen war. Es gab laute Geräusche und innerhalb kurzer Zeit hatte der Dieb das Fahrradschloss geknackt. Der Zeuge konnte den ca. 180 cm großen Mann in dunkler Bekleidung nur noch in Richtung Bonifaciusstraße wegfahren sehen. Nach seiner Beobachtung informierte er die Polizei, die den Tatort untersuchte und die Fahndung nach dem flüchtigen Dieb und dem Fahrrad aufnahm. (CD)

