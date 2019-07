Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Fahrradfahrer

Erfurt (ots)

Ein Fahrradfahrer hat sich am frühen Donnerstagmorgen vor den Augen der Polizei aus dem Staub gemacht. Der Mann stieg Am Anger auf sein Fahrrad und fuhr davon. Nachdem die Beamten den Mann bis zum Juri-Gagarin-Ring verfolgt und zum Anhalten gebracht hatten, leistete der 30-Jährige heftigen Widerstand. Er war sehr stark alkoholisiert und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ein Alkoholtest war bei ihm nicht möglich, so dass er zur Blutentnahme auf die Polizeidienststelle mitkommen musste. Allerdings wehrte sich der Mann während der Fahrt zur Polizeidienststelle so heftig, dass er gefesselt werden musste. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. (CD)

