Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettendieb geschnappt

Erfurt (ots)

Ein Dieb kam heute Mittag nicht weit, nachdem er in einem Erfurter Geschäft zugelangt hatte. Er nahm sich an der Kasse zwei Schachteln Zigaretten und bezahlte diese nicht. Als der Diebstahl bemerkt wurde, der Mann sich aber nicht aufhalten ließ, informierte man die Polizei. Aufgrund der guten Personenbeschreibung und der sofortigen Fahndung konnte der 28-jährige Mann in der Nähe vom Bahnhof von Polizeibeamten gestellt werden. Die Zigarettenschachteln wurden bei ihm aufgefunden. In seinem Rucksack fand man auch ein Pfefferspray. Der Mann ist der Polizei bereits wegen Eigentums- und Gewaltdelikten bekannt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell