Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch Friseursalon

Erfurt (ots)

Durch ein lautes Klirren ist ein Anwohner in der Löbervorstadt in Erfurt heute Morgen aus der Nachtruhe gerissen worden. Er konnte zwei Personen auf der Straße weglaufen sehen. Er rief die Polizei, die in der Nähe feststellte, dass die Fensterscheibe von einem Friseurgeschäft eingeschlagen wurde. Der Salon war durchwühlt und auch eine Geldkassette aufgebrochen. In unmittelbarer Nähe konnten die Beamten einen Tatverdächtigen feststellen. Der 23-Jährige ist der Polizei bereits wegen anderen Straftaten bekannt. Die Ermittlungen dauern an. (CD)

