LPI-EF: Kripo sucht abgebildeten Mann nach Sexualstraftat

Erfurt (ots)

Die Kripo Erfurt erhofft sich mit der Veröffentlichung des Phantombildes Hinweise aus der Bevölkerung. Der abgebildete Mann hat am 25.12.2018, gegen 03:10 Uhr, in Erfurt eine 41-jährige Frau sexuell belästigt. Zunächst folgte er der Frau zu Fuß in der Marktstraße und sprach diese an. An der Turnhalle in der Domstraße kam es zu der sexuellen Belästigung. Danach lief er mit einer vorbeilaufenden Personengruppe weg. Der unbekannte Mann war ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, hatte sehr kurze dunkle Haare, dunkle Augen und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bzw. einer Kapuzenjacke bekleidet. Er sprach zunächst deutsch aber auch in einer fremden Sprache. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat an dem 25.12.2018 möglicherweise im Bereich der Marktstraße und der Domstraße Beobachtungen gemacht? Die Kripo Erfurt bittet unter folgender Telefonnummer um Hinweise, Tel. 0361/ 7443-1465. (CD)

