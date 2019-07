Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfälle im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Der Polizei in Sömmerda wurden am frühen Mittwochmorgen zwei Wildunfälle gemeldet, die sich auf der Bundesstraße 85 bei Olbersleben und in der Nähe von Schwerstedt ereigneten. In beiden Fällen entstand an den Autos Sachschaden. Eines der Rehe verendete an der Unfallstelle. Das andere Reh lief davon. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell