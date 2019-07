Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fast 400 Liter Diesel gestohlen

Sömmerda (ots)

Unbekannte Diebe haben in Sömmerda fast 400 Liter Dieselkraftstoff und die Batterien von zwei Baufahrzeugen gestohlen. Trotz Umzäunung zeigten die Täter keine Scheu, das Betriebsgelände in der Nähe der Erfurter Straße zu betreten. Sie zapften Diesel aus den Fahrzeugen ab und beschädigten dadurch auch einen der Tankdeckel. Der Wert ihrer Beute wird auf ca. 900 Euro geschätzt. Der Diebstahl wurde am Dienstagmorgen festgestellt. (CD)

