Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auffälliges Fahrrad

Erfurt (ots)

Bei "Rot" fuhr ein Fahrradfahrer am späten Dienstagabend auf der Thälmannstraße über eine Ampel. Er ahnte wahrscheinlich nicht, dass ihm Polizeibeamte folgten. Trotz der Dunkelheit fuhr der Radfahrer ohne Licht am Fahrrad. Nachdem der 30-jährige Fahrer angehalten wurde, stellten die Polizisten fest, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Das Messergebnis zeigte knapp 1,4 Promille an. Er musste zur Blutentnahme in das Krankenhaus mitkommen und sein Fahrrad stehen lassen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell