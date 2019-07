Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Alkohol auf E-Scootern

Erfurt (ots)

Zwei junge Männer rollten heute Morgen mit E-Scootern auf der Talstraße in eine Polizeikontrolle. Die beiden 28-Jährigen hatten vorher Alkohol getrunken. Vermutlich waren sie sich der drohenden Strafe nicht bewusst. Das Alkoholmessgerät zeigte bei beiden Männern über ein Promille an. Einer der Fahrer war ein Tourist aus Spanien, so dass aufgrund der Sprachbarrieren ein Dolmetscher herangeholt werden musste. Beide erhielten eine Anzeige und mussten zur Blutentnahme mit auf die Polizeidienststelle kommen. (CD)

