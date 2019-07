Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Radfahrern

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf der Kiebitzhöhe in Kölleda kam es am Montagnachmittag zum Zusammenstoß zweier Radfahrer. Eine 61-jährige Frau hatte einen anderen Radfahrer übersehen, als sie vom Johannesfeld kommend auf die Eugen-Richter-Straße fahren wollte. Sie fuhren aneinander, so dass die 61-jährige Frau stürzte und sich dabei leicht verletzte. Sie musste in das Krankenhaus gebracht werden. (CD)

