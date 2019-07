Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Buggy nach Diebstahl wieder da

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein als gestohlen gemeldeter Buggy konnte am Montag wieder zu seinem Besitzer zurück. Der 63-jährige Besitzer hatte am Vormittag angezeigt, dass in seine Garage in Kölleda eingebrochen wurde. Aus der Garage fehlten sein Geländefahrzeug und die dazugehörigen Papiere. Noch am gleichen Tag konnte der Buggy auf einem nahegelegenen Feldweg aufgefunden werden. Die Täter müssen das Fahrzeug in der Nacht zum Montag entwendet haben. Dem Besitzer entstand ca. 150 Euro Sachschaden, da sein Garagentor beschädigt wurde. (CD)

