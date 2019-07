Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb geflüchtet

Erfurt (ots)

Mit einem teuren Marken Poloshirt wollte sich ein Dieb am späten Montagnachmittag in einem Modegeschäft in der Erfurter Altstadt aus dem Staub machen. Als er den Laden verlassen wollte, löste die Diebstahlsicherung vom Kleidungsstück Alarm aus. Ein Mitarbeiter des Geschäfts versuchte den flüchtigen Dieb aufzuhalten, konnte aber nur das Kleidungsstück erhaschen. Der ca. 185 cm große, auffällig schlanke Dieb mit rotem Basecap rannte in Richtung Anger weg. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell