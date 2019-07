Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spielautomaten geplündert

Erfurt (ots)

In der Erfurter Altstadt wurden am frühen Freitagmorgen die Spielautomaten eines Getränkeshops geplündert und ein Tresor entwendet. Den Zutritt verschafften sich die Einbrecher gewaltsam. Insgesamt fehlten ca. 6.000 Euro Bargeld. Der aufgebrochene Tresor wurde später im Flutgraben aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. Ein Zeuge konnte einen Mann in dunkler Bekleidung sowie einem blauen Rucksack und Beutel aus dem Shop flüchten sehen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (CD)

