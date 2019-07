Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer betrunken

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Autofahrer war am späten Sonntagabend so betrunken, dass er auf der Bundesstraße 4, bei Henschleben Schlangenlinien fuhr. Er wurde von Polizisten festgestellt, die eigentlich auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall waren. Der VW Caddy wurde von den Beamten gestoppt. Nachdem der 28-jährige Fahrer in das Alkoholmessgerät gepustet hatte war die Ursache für seine Fahrweise geklärt. Das Messgerät zeigte knapp 2 Promille an. Der aus Weißrussland stammende Mann musste mit in das Krankenhaus kommen, damit die Blutentnahme gemacht werden konnte. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Um das Auto kümmerte sich ein Bekannter des Fahrers. (CD)

