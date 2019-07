Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Radfahrer

Landkreis Sömmerda (ots)

In Gebesee ist es am Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 77-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrradfahrer hatte vor, aus einer Grundstücksausfahrt kommend auf die Straße zu fahren. Hierbei übersah er vermutlich das herannahende Auto. Der 30-jährige Autofahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste jedoch den Rentner mit seinem Auto, so dass dieser stürzte. Der Rentner wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. (CD)

