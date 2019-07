Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Optikergeschäft

Sömmerda (ots)

Ein Optikergeschäft wurde am Freitag in Sömmerda das Ziel von Einbrechern. Ein Zeuge stellte frühmorgens die zerstörte Schaufensterscheibe des Geschäftes in der Mainzer Straße fest. Sämtliche Brillen lagen verstreut auf dem Boden. Offenbar hatten es die Täter vorrangig auf hochwertige Brillen abgesehen. Ein großer Teil der Brillen fehlte. Die Täter erlangten Brillen im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Kripo Erfurt, Tel. 0361/ 7443-1465. (CD)

