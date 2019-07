Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Dielsdorf

Landkreis Sömmerda (ots)

In Dielsdorf interessierten sich Langfinger für einen Rasenmäher und einen Roboter zur Poolreinigung. Die beiden ca. 700 Euro teuren Geräte standen in einer abgeschlossenen Garage. Die Täter mussten zunächst das Grundstück überqueren, um an die Beute zu gelangen. Bemerkt wurde das Fehlen der Gerätschaften am Sonntagnachmittag. (CD)

