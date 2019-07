Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Simson Diebe

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine schlechte Erfahrung musste ein Jugendlicher am vergangenen Wochenende am Alperstedter See machen. Er hatte dort gemeinsam mit Freunden eine Veranstaltung besucht und sein Zelt direkt am Nordufer aufgebaut. Neben seinem Zelt stellte er sein heiß geliebtes Simson Moped ab. Er schloss es extra zusätzlich mit einem zweiten Schloss ab, bevor er sich zur Nachtruhe hinlegte. Als der 18-Jährige am Sonntagmorgen aufwachte, war das gelbe Moped S 50 B verschwunden. Er meldete den Diebstahl noch am gleichen Morgen der Polizei. (CD)

