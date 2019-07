Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Urlaubszeit - Einbruchszeit

Erfurt (ots)

Nachdem eine Familie pünktlich zum Ferienbeginn in den Urlaub gestartet ist, suchten Einbrecher deren Wohnhaus in Erfurt-Hochheim auf. Die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten somit in das Einfamilienhaus. Als die Nachbarn am Wochenende die zurückgelassene Katze der Familie füttern wollten, sahen sie die Bescherung. Sämtliche Schränke standen offen und waren durchwühlt. Was genau die Täter gestohlen haben, ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Die Kripo ermittelt in dem Fall. (CD)

