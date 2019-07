Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Cannabis im Schrebergarten

Erfurt (ots)

In einem Schrebergarten in einer Kleingartenanlage im Erfurter Norden wurden insgesamt 17 Cannabispflanzen in einer Größe von 10 bis 100 cm festgestellt. Diese waren auf einem Beet zwischen Erdbeeren, Gurken und co. mit viel Liebe angepflanzt und aufgezogen wurden. Der 64 Jahre alte Gartenpächter machte sich scheinbar nicht viel Sorgen um seinen Anbau, denn dieser war sogar von Außen für jeden Passanten und Gartennachbarn zu sehen. Der Gärtner gab an, dass er aus gesundheitlichen Gründen das Marihuana konsumieren würde. Er wurde darauf hingewiesen, dass Marihuana mit einem Medikament auch legal in Apotheken bezogen und schließlich konsumiert werden könnte. (TL)

