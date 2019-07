Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholisierter Simson-Fahrer

Erfurt (ots)

In den Nachtstunden des 06.07.2019 fiel einer Streifenbesatzung im Erfurter Ortsteil Urbich ein Mopedfahrer auf einer Simson S51 auf. Die Kollegen führten daraufhin eine Verkehrskontrolle durch und bemerkten, dass der 20 jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,66 Promille. Der Fahrer befand sich nicht mehr in der Probezeit, jedoch gilt bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ebenfalls ein generelles Alkoholverbot für ihn, sofern er am Straßenverkehr teilnehmen möchte. In den nächten Tagen wird bei ihm ein Bußgeldbescheid über 500,- Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot eingehen.

M.A.

