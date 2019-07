Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle in Kölleda

Kölleda (ots)

Trotz angebrachter elektronischer Geschwindigkeitstafel im Backleber Tor in Kölleda, mussten Beamte der PI Sömmerda am Samstag zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Innerhalb einer Stunde wurden neun Raser ermittelt. Der schnellste Fahrzeugführer wurde mit seinem Pkw innerorts mit 104 km/h eingemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200,- EUR und ein einmonatiges Fahrverbot. (FR)

