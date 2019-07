Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt diesen Mann?

Erfurt (ots)

Am 23.04.2019 stahl der abgebildete Mann in einem Supermarkt in der Mainzer Straße aus einem Kinderwagen eine Geldbörse. In einem unbeobachteten Moment nutzte der Dieb die Chance und stahl das Portemonnaie. Er bediente sich an dem Bargeld und ergatterte so knapp 200 EUR. Nachdem er die Börse geleert hatte versteckte er sie in einem Regal und wurde dabei von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Hinweise zu dem Täter nimmt der ID Süd entgegen: 0361/ 7443-0. ST/0105467/2019 (JS)

