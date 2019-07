Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frau bei Unfall verletzt - Erfurt

Erfurt (ots)

Eine 49-jährige Renault-Fahrerin wurde am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Kindelbrück leicht verletzt. Sie kam auf der Bundesstraße 86, aus Richtung Günstedt gefahren, als am Abzweig Riethgen ein 50-jähriger Dacia-Fahrer aus der Nebenstraße gefahren kam. Beide Autos stießen zusammen, wobei an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro entstand. Die verletzte Autofahrerin wurde in das Krankenhaus gebracht. (CD)

