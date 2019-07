Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfälle mit betrunkenen Radfahrern - Erfurt

Erfurt (ots)

Ähnlich erging es einem 16-jährigen Fahrradfahrer, der am Donnerstagabend auf der Auenstraße unterwegs war. Der Jugendliche verlor an der Ecke Karlstraße die Kontrolle über sein E-Bike und prallte gegen einen parkenden Ford Mondeo. Trotzdem er sich bei dem Sturz verletzte und der Ford am Spiegel und Lack beschädigt wurde, beabsichtigte der Jugendliche die Unfallstelle zu verlassen. Ein Zeuge konnte ihn aber aufhalten, bis die Polizei kam. Laut Alkoholmessgerät hatte der 16-Jährige über 1,4 Promille in der Atemluft, so dass er ebenfalls eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Jugendliche in die Klinik gebracht. (CD)

