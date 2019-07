Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfälle mit betrunkenen Radfahrern - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Zufall war es, dass kurz nach einem Unfall eine Funkstreifenwagenbesatzung an einer Unfallstelle vorbeikam. Sie stellten auf der Marktstraße einen leicht verletzten 33-jährigen Fahrradfahrer fest, der offensichtlich aufgrund von Alkoholgenuss die Kontrolle über sein Fahrrad verloren hatte. Der Mann war auf den Schienen der Straßenbahn gestürzt und hatte sich den Arm gebrochen. Sein 29-jähriger Begleiter war ebenfalls per Fahrrad unterwegs und kümmerte sich um ihn. Als die beiden Fahrradfahrer in das Alkoholmessgerät pusteten, zeigte das Gerät bei beiden Männern fast 1,7 Promille an. Während der verletzte Radfahrer in die Klinik gebracht wurde, musste sein Begleiter mit auf die Polizeidienststelle kommen. Beide Männer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und erhielten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

