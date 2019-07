Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Teures Mountinbike gestohlen - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein hochwertiges Mountainbike der Marke "Cube" ist aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Lindenweg verschwunden. Als der 31-jährige Besitzer gestern am späten Nachmittag in den Keller kam, fand er seine Kellertür aufgebrochen vor. Sein grau/oranges Mountainbike im Wert von 2.500 Euro fehlte. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Fahrrad eingeleitet. (CD)

