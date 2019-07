Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalen in Bienenwagen - Erfurt

Erfurt (ots)

Durchhaltevermögen beweist eine Imkerin in Erfurt. Obwohl ihr Bienenwagen bereits vor einigen Monaten von Vandalen arg in Mitleidenschaft gezogen wurde, hat sie sich neue Bienenvölker besorgt und sorgt für frischen Honig in der Stadt. Unbekannte machten sich nun erneut an dem Bienenwagen auf dem Gelände der Erfurter Verkehrsbetriebe zu schaffen und versuchten offensichtlich, die Völker zu stehlen. Sie beschädigten die Bienenkästen und zerstörten so zwei Völker. Außerdem hatten sie es auf Zubehör der Imkerin abgesehen und ließen Schleier, Zangen und Gaskartuschen mitgehen. Über 20 kg Honig wurden verunreinigt und Jacken zerstört. Die Polizei erhofft sich Hinweise von Zeugen, die möglicherweise zur Aufklärung der Straftat beitragen könnten. Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter der Vorgangsnummer 168167. (CD)

