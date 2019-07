Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehl führte hinter Gitter

Erfurt (ots)

Wegen eines Haftbefehls wurde ein 27-jähriger Mann am Mittwoch hinter Gitter gebracht. Er war am späten Abend mit seinem Fahrrad in Vieselbach in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Kontrolle ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vorlag. Allerdings konnte er die Strafe in Höhe von fast 1.800 Euro nicht aufbringen, so dass er seine Strafe nun in einem Thüringer Gefängnis absitzen muss. (CD)

