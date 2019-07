Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Cube Räder weg

Erfurt (ots)

Auf zwei Mountainbikes der Marke "Cube" müssen es Einbrecher abgesehen haben, die in der Rathenaustraße in einen Keller eingebrochen sind. Sie brachen die Kellerboxen auf und entwendeten alle zwei Fahrräder, deren Gesamtwert sich auf fast 1.200 Euro beläuft. Bemerkt wurde der Diebstahl am Mittwochmorgen. Die Polizei hat die Fahndung nach beiden Rädern eingeleitet. (CD)

