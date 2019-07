Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol im Spiel

Landkreis Sömmerda (ots)

Alkohol war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der Straße zwischen Nöda und Mittelhausen ereignet hatte. Ein 42-jähriger Skoda-Fahrer war hinter einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit zwei entgegenkommenden Autos zusammengestoßen. Der 42-jährige Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt. Leichte Verletzungen erlitten der 38-jährige Fahrer des entgegenkommenden Renault Kangoo sowie der 34-jährige Fahrer eines VW-Transporters und dessen 53-jähriger Beifahrer. Die Verletzten mussten ins Klinikum gebracht werden. Laut Zeugenaussagen war der Skoda bereits vor dem Unfall mehrfach auf die Fahrbahnmitte gefahren. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, wie das Messgerät beim Alkoholtest anzeigte. Der Wert ergab fast ein Promille. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt 60.000 Euro. Die Straße war aufgrund des Unfalls zeitweilig voll gesperrt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell