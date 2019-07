Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

Insgesamt elf Keller wurden in der Nacht zum Mittwoch von Einbrechern in der Mühlhäuser Straße heimgesucht. Die Täter machten nicht allzu große Beute. Sie verschwanden mit einem weißen Teppichvorleger, mehreren Flaschen Sekt und einem Reisekoffer. Auch ein Akkuschrauber fiel in die Hände der Einbrecher, den sie aber vor der Haustür verloren. Eine aufmerksame Anwohnerin fand den Akkuschrauber früh vor dem Haus, wusste bis dahin aber noch nicht, dass in die Keller eingebrochen wurde. (CD)

