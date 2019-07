Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schutzengel

Erfurt (ots)

Ihren zweiten Geburtstag kann eine 65-Jährige feiern, da sie heute mehr als einen Schutzengel hatte. Ihr Auto wurde in Leubingen von einem Zug erfasst. Die 65-jährige Skodafahrerin befuhr die Kölledaer Straße in Richtung Dermsdorf. Aufgrund der Sonneneinstrahlung bemerkte die Frau nicht, dass sich die Schranke des Bahnüberganges gerade schloss. Als sich der Zug näherte, versuchte sie noch ihr Auto zurückzusetzen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Zug aber nicht verhindern. Die Frau wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie ins Krankenhaus nach Erfurt geflogen. Der Motorblock des Skodas wurde durch die Wucht des Zusammenpralls heraus gerissen. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Die wenigen Passagiere, die sich in dem Zug befanden sowie die Zugführerin blieben unverletzt. Ob der Zug noch fahrbereit ist und ab wann der Verkehr dort wieder planmäßig rollt, ist aktuell noch nicht klar. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell