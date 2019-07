Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand mit Gasbrenner verursacht

Landkreis Sömmerda (ots)

Mit einem Gasbrenner hat ein 88-jähriger Mann heute Nachmittag in Kannawurf einen Brand ausgelöst. Der Rentner wollte mit einem Gasbrenner außerhalb seines Gartens Unkraut verbrennen. Dabei geriet das Gras in Brand. Durch die Trockenheit weitete sich der Brand innerhalb kurzer Zeit auf über 200 Quadratmeter Grasfläche aus. Der Rentner versuchte vergeblich den Brand selbst zu löschen, bis die Feuerwehr kam und den Brand unter Kontrolle brachte. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in das Krankenhaus gebracht. Es kam zu keinem Sachschaden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell