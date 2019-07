Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Keller

Erfurt (ots)

Werkzeugdiebe sind in dem Keller eines Wohnhauses in der Hanoier Straße gewesen. Ohne größeren Schaden zu hinterlassen, schafften es die Diebe die Kellertür aufzubekommen und das Werkzeug zu stehlen. Der 69-jährige Geschädigte stellte am Dienstagabend fest, dass ihm ein Akkuschrauber, eine Bohrmaschine und -hammer sowie eine Stichsäge mitsamt dem Zubehör im Gesamtwert von 600 Euro fehlten. (CD)

