Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher an Garagentoren gescheitert

Landkreis Sömmerda (ots)

In Straußfurt müssen Einbrecher vergeblich versucht haben, in mehrere Garagen einzudringen. Sie versuchten fünf Garagentore aufzubrechen, scheiterten aber daran, so dass sie keine Beute erlangten. Festgestellt wurden die Schäden am Dienstagabend durch einen der Geschädigten. Wer hat im Zeitraum vom Montag bis Dienstag im Garagenkomplex der Feldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0. (CD)

